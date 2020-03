Vacinação contra a gripe terá drive-thru em pontos da cidade nesta quarta-feira, 25

Pensando em evitar aglomeração de pessoas em postos de saúde e locais fechados, a Secretaria Municipal de Saúde realizará uma logística diferente para vacinar idosos com mais de 60 anos pela Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.

Nesta quarta-feira, três pontos da Cidade estarão preparados para receber idosos em esquema de drive-thru. São eles: Largo da Catedral, Praça Cavalheiro Virgínio Lunardi (Praça do Bairro) e Avenida Deputado Braz de Assis Nogueira (em frente ao Residencial Cachoeirinha).

“O esquema de vacinação será similar a um drive-thru. Os idosos chegarão como motoristas ou como passageiros e de dentro do carro receberão a dose da vacina. Dessa forma serão vacinados e não precisarão enfrentar aglomerações e correr o risco do contágio da Covid-19”, afirma o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

O Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura (Semutran) sinalizará os locais, de forma a facilitar a visualização e trajeto dos condutores.

A Secretaria de Saúde orienta que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Os idosos que serão vacinados devem apresentar um documento com foto no momento do atendimento.

Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida pelos postos de vacinação