Vacinação contra a gripe será feita na frente das Unidades de Saúde e com “drive-thru” na Catedral

A Prefeitura de Botucatu realizará nova ação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, neste sábado, 28, para idosos (60 anos ou mais).

Além do formato “drive-thru”, que na última quarta-feira, 25, vacinou pouco mais de 4 mil idosos, neste sábado também haverá postos de vacinação em frente a todas as 20 Unidades de Saúde, exceto no Espaço Saúde (Av. Santana, 353).

Dessa vez, apenas um posto “drive-thru” será montado, no Largo da Catedral, das 8 às 12 horas. A Secretaria de Saúde orienta que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que idosos se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Os idosos que serão vacinados devem portar um documento com foto no momento do atendimento, nos casos em que for necessária comprovação da idade. Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.

As 20 unidades de saúde do Município também terão postos de vacinação abertos na parte externa dos prédios, das 8 às 12 horas. Profissionais da Secretaria irão apoiar o fluxo e a organização das filas, que estabelecerão a distância mínima de 2 metros entre os idosos. Todos os postos serão higienizados na véspera, e as unidades estarão fechadas para atendimentos de pacientes.

“O esquema de vacinação na Catedral será similar a um drive-thru. Os idosos chegarão como motoristas ou como passageiros e de dentro do carro receberão a dose da vacina. As pessoas que optarem pela vacinação presencial nos postos, devem se atentar as recomendações dos profissionais que lá estarão, evitando aglomeração”, afirma o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100