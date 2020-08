Vacinação contra a gripe é prorrogada até 31 de agosto em Botucatu

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi prorrogada mais uma vez. Quem ainda não se imunizou contra a gripe deve comparecer a uma unidade de saúde do Município e receber a dose até o próximo dia 31 de agosto.

A Campanha está disponível para toda a população, porém os grupos prioritários continuam sendo orientados a se imunizarem. São eles:

Idosos com mais de 60 anos; profissionais de saúde; profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do Sistema Prisional; caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) e portuários; profissionais que atuam nos cemitérios (funcionários das funerárias, neste momento, não estão incluídos); povos indígenas; crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com deficiência; gestantes e puérperas com até 45 dias após o parto; adultos de 55 a 59 anos de idade; e professores e profissionais das escolas públicas e privadas.

“As pessoas dos grupos de risco devem se imunizar, bem como toda a população. Os equipamentos de saúde estarão preparados para receber os cidadãos de forma segura, desempenhando todas as ações de prevenção da Covid-19”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

A vacina não protege contra o coronavírus, porém previne quadros mais graves da gripe, evitando a probabilidade desse paciente necessitar de um leito hospitalar.

As Unidades de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e a Sala de Vacina Noturna, no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, das 18 às 22 horas.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100