Vacinação contra a Covid-19 continua nesta semana em Botucatu com segundas doses

A partir das 14 horas dessa segunda-feira, 08, as Unidades de Saúde do Município receberão os interessados na imunização com a segunda dose da vacina Coronovac que tenham 85 anos ou mais.

A vacinação ocorrerá após a chegada de um novo lote do imunizante na manhã desta segunda, 08.

Os interessados deverão procurar a Unidade mais próxima de casa e apresentar um documento oficial com foto, o CPF e a carteirinha que comprove a primeira dose.

A Unidades de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Idosos entre 77 e 79 anos que ainda não se imunizaram também podem procurar as unidades para receberem a primeira dose.

A Prefeitura de Botucatu aguarda a vinda de novas doses da vacina para finalizar a cobertura de profissionais de saúde autônomos e liberais, bem como iniciar a vacinação de novos grupos prioritários.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100