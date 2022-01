Vacinação contra a Covid-19 em Botucatu continua com drive-thru, neste sábado, 22

A Secretaria Municipal de Saúde terá neste sábado, 22, um ponto de vacinação no formato drive-thru, instalado no Largo da Catedral.

A aplicação do imunizante contra a Covid-19 ocorrerá das 8 às 13 horas e permitirá que todos aqueles que ainda não tomaram a 3ª dose da vacina, ou alguma das doses anteriores, sejam imunizados. A exceção fica para crianças de 5 a 11 anos, que têm seu calendário de vacinação ocorrendo durante a semana, no Espaço Saúde.

Os cidadãos deverão comparecer aos locais portando documento de identificação (RG, CNH ou Passaporte), CPF, e a carteirinha de vacinação, podendo ser também o comprovante digital nos aplicativos do Poupatempo ou ConecteSUS.

A Prefeitura sugere que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde que estarão no local.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

