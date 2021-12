A Vacinação com a 3ª dose para adultos continua nas Unidades de Saúde de Botucatu.

Ao todo 47.229 pessoas se vacinaram no último domingo, 12, e junto a 3.963 botucatuenses que procuraram as Unidades de Saúde na semana passada, somaram 51.192 adultos que receberam a dose adicional nos últimos dias, elevando para 77.823 o número de pessoas que já receberam a dose de reforço na Cidade.

“O resultado dessa mobilização para a vacinação foi excelente para o contexto de baixa transmissão, ausência de internações por Covid-19 nos hospitais da Cidade nas últimas semanas, e também para a época do ano. Agora vamos trabalhar para que aproximadamente 8 mil pessoas que deveriam ter se vacinado, se imunizem nos próximos dias”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Quem não conseguiu se vacinar neste domingo, 12, deve procurar o quanto antes uma Unidade de Saúde e se imunizar. A ação contemplará todos os cidadãos com 18 anos de idade ou mais, que receberam a 2ª dose em prazo mínimo de 4 meses, definido pela Norma Técnica vigente do Governo do Estado de São Paulo e acordado com o Ministério da Saúde.

As Unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já a Sala de Vacinação Noturna, instalada no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, funciona de segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30.

Cada cidadão deverá comparecer a Unidade mais próxima de casa, portando CPF, um documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) e a carteirinha de vacinação indicando o recebimento das doses anteriores.

Todo o processo de vacinação em Botucatu tem o acompanhamento e auditoria realizados pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.

