Vacina contra gripe já está disponível para idosos a partir de 60 anos

Começou nesta segunda-feira, 4, a vacinação contra a gripe para pessoas com 60 anos ou mais.

A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza e tem como objetivo reduzir as complicações e a mortalidade decorrentes da infecção pelo vírus da gripe.

O primeiro alvo da campanha foi idosos com 80 anos ou mais e profissionais de saúde. Pessoas deste grupo que ainda não receberam a imunização podem procurar um posto mais próximo de sua residência.

Durante o período de vacinação, todas as Unidades de Saúde do Município funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A sala de vacina noturna, no Centro Saúde da Vila dos Lavradores, também fará a imunização das 18 às 22 horas de segunda a sexta-feira.

Confira o calendário completo

Data Grupo 27 de março idosos acima dos 80 anos e profissionais de saúde; 4 de abril idosos acima de 60 anos; 2 de maio crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade; gestantes e puérperas; 9 de maio indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades; 16 de maio forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.

Outras informações

A vacina contra a influenza é contraindicada para pessoas com histórico de reação alérgica grave em doses anteriores, pessoas alérgicas à proteína do ovo ou demais componentes.

A dose pode ser administrada simultaneamente com a vacina contra a Covid-19 ou qualquer outra do Calendário Nacional de Imunização. Apenas crianças de 5 a 11 anos devem aguardar um intervalo de 15 dias entre a vacina contra a gripe e qualquer outra.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1105

