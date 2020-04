Usuários do Centro de Saúde Escola terão atendimento telefônico

Equipe de saúde mental do serviço realizará atendimento pelo número (14) 3880-18-12

Desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia pelo Coronavírus (COVID-19), a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp) tem adotado diferentes medidas que visam preservar a saúde e qualidade de vida de seus profissionais e da população. E agora é a vez do Centro de Saúde Escola (CSE), unidade auxiliar da Faculdade, anunciar um novo projeto.

A equipe de saúde mental do serviço realizará atendimento por telefone para usuários cadastrados na Unidade que estão em sofrimento psíquico. O atendimento presencial já havia sido suspenso em virtude da pandemia e, a partir de agora, os profissionais poderão atender as pessoas que ligarem no número: (14) 3880-18-12.

De acordo com os profissionais da saúde mental, a modalidade não configura psicoterapia e sim um processo de acolhimento. Serão 15 especialistas (três psicólogos e 12 residentes) atuando na linha de frente dos atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.