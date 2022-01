Urgente: variante Ômicron é identificada em 5 pessoas de Botucatu

A variante Ômicron do coronavírus foi identificada em Botucatu. A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira, dia 31, em boletim coronavírus extraordinário.

Um ofício do Laboratório de Biologia Molecular do HCFMB identificou amostras em 5 munícipes de Botucatu. Essas pessoas se recuperam em casa da Covid.

No total foram 90 exames de sequenciamento genético realizados. Outras 6 amostras foram identificadas para a cepa Ômicron para residentes em municípios da região, o que representa 12% da nova variante no total de amostras analisadas.

Nas últimas semanas o Secretário de Saúde André Spadaro vem reforçando a necessidade de cobertura vacinal da população. Aproximadamente 20 mil pessoas de Botucatu estão com o esquema vacinal atrasado em Botucatu, mesmo com todas as doses à disposição na rede de saúde.

O laboratório de biologia molecular do HCFMB, da Unesp de Botucatu, enviou a Prefeitura nesta sexta, 31, uma notificação apontando 5 amostras positivas da nova variante Ômicron, provenientes de cidadãos de Botucatu. A orientação é para que toda a população continue com as medidas de prevenção da doença, usando máscaras e evitando aglomerações, diz boletim da Prefeitura.

Compartilhe esta notícia