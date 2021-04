Unimed divulga que começou a semana sem paciente de Botucatu em UTI/Covid

A semana começou com uma boa notícia relacionada a taxa de ocupação de leitos em Botucatu, principalmente em relação a pacientes exclusivos do município. Nesse dia 05 de abril, a UTI Covid do Complexo Hospitalar da Unimed não tinha nenhum paciente de Botucatu internado. A ocupação da unidade seguia alta, com 60% dos leitos, mas todos os pacientes são das cidades da região.

“Esse resultado reflete duas importantes ações: 1ª a atuação da equipe multidisciplinar de cuidados aos pacientes na Unimed Botucatu, que tem alcançado muito sucesso no tratamento. E 2ª a efetividade das medidas de restrição adotadas pelo prefeito, Mario Pardini, e o Secretário de Saúde, Dr. André Spadaro, seguidas pela população”, afirmou o presidente da Unimed, Dr. Walfrido Oberg.

“A Unimed vem ampliando constantemente seus esforços no enfrentamento da doença, mantendo abastecidos seus estoques de insumos e medicamentos, treinando e atualizando constantemente a já preparada equipe de linha de frente no atendimento da Covid e ampliando os leitos de enfermaria e UTI dedicados aos casos da doença’, completou.

A Unimed Botucatu possui duas unidades hospitalares, e tem mantido fluxos distintos para que pacientes acometidos por outras doenças possam seguir seus tratamentos com segurança.

No mês de abril a Unimed Botucatu realizou 08 altas de pacientes curados de COVID. A empresa mantem cerca de 1 mil postos de trabalho e 230 médicos em seu quadro de cooperados, todos trabalhando presencialmente em prol da Saúde.

“Vai dar certo!”, enfatizou Dr. Walfrido, citando a frase que vem sendo adotada pelo sistema Unimed em todo o Brasil, para motivar e retratar o momento atual.