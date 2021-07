Fato não era registrado desde o ano passado em Botucatu

A Unimed Botucatu não tem nenhum paciente na UTI/Covid neste momento. A informação foi divulgada na noite deste sábado, dia 31, no boletim coronavírus apresentado pelo Secretário André Spadaro.

O fato não era registrado desde o início da pandemia em 2020. O Hospital 2, que recebe pacientes suspeitos ou confirmados com Covid, começou a pandemia com 10 leitos, porém, com o agravamento dos casos no início deste ano, dobrou sua capacidade.

Apesar de dispor de 20 leitos, o Hospital da Rede Particular chegou a estar perto de sua capacidade máxima em algumas oportunidades, mas obteve sucesso em recuperar os internados.

A Unimed pode receber cooperados de Botucatu e outras cidades do estado. Nas últimas semanas, por exemplo, a maior parte dos internados vinha de fora do município de Botucatu.

Se na Unimed a situação é tranquila, no Hospital das Clínicas inspira cuidados. A capacidade é de 40 leitos UTI/Covid e a autarquia, apesar de recente melhora, ainda atua com 92% de ocupação.

Hoje são 15 pessoas de Botucatu internadas em enfermaria ou UTI com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. São 197 moradores que se recuperam em casa da Covid-19.

