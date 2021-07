Unimed Botucatu comemora 50 anos

Jubileu de ouro é uma comemoração de respeito para qualquer empresa do país, mais ainda para as do ramo de saúde e quem dirá para uma cooperativa. Por isso a Unimed Botucatu se orgulha de chegar a essa marca, respeitando as tradições e os preceitos de seus fundadores, mas, sobretudo, com fôlego para inovar e investir em novas tecnologias, que trazem cada vez mais excelência na qualidade da medicina aqui prestada.

Atualmente a Cooperativa atende mais de 51 mil beneficiários, oriundos de Planos de Saúde Pessoa Física e contratos com as principais empresas de Botucatu e outros 08 municípios da região. Duzentos e quarenta médicos Cooperados compõem o quadro de especialistas da Unimed de Botucatu. A singular emprega 1.050 pessoas e ainda gera postos de trabalho indiretos.

Disponibiliza serviços do mais alto padrão de qualidade e busca o aprimoramento constantemente. Tem 02 hospitais próprios e outros 02 credenciados, Centro de Diagnóstico por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas – ambos com dois postos de atendimento em Botucatu. Oferece ainda o Viver Bem – um centro de promoção da saúde e prevenção da doença; serviço de Medicina Ocupacional e Farmácia, que atende toda a população. Tem ampla rede credenciada para apoio diagnóstico e terapêutico.

A Unimed Botucatu mantém-se social e ambientalmente responsável, apoiando iniciativas de sucesso e adotando práticas sustentáveis em suas rotinas.

“Alcançamos 50 anos com vitalidade, aproveitando oportunidades de crescimento e investindo em infraestrutura, tecnologia e desempenho humano. A prioridade das nossas ações é voltada para a satisfação de nossos cooperados, clientes e a qualidade da medicina desenvolvida na nossa singular”, ressalta o presidente, Dr. Walfrido Oberg.

A atual Diretoria Executiva, com mandato até 2022, é composta por:

Dr. Walfrido Jackson Oberg – Presidente

Dr. Danilo Viani Júnior – Diretor Administrativo

Dr. Francisco José Titton Ranzani- Diretor Financeiro

Dr. José Teodoro Veneziano Tonete – Diretor Comercial/Marketing

Dr. Noé Luiz Mendes De Marchi – Diretor de Educação e Desenvolv. Cooperativista

Tradição e Inovação

A História da Unimed Botucatu começa oficialmente em 22 de julho de 1971, quando um grupo de médicos idealistas se reuniu em Assembleia e fundou aqui uma das primeiras singulares do Estado de São Paulo: a de número 024. A ideia era melhorar a qualidade da assistência médica prestada à população e as condições de trabalho da classe.

“Naquela época as condições de trabalho eram muito precárias. O médico exercia sua profissão muitas vezes pondo dinheiro do próprio bolso. A ideia de fundar a Cooperativa nasceu da necessidade de uma política de trabalho digna, que atendesse aos anseios da classe médica e da população”, contou em depoimento o Dr. Olívio Stersa, um dos fundadores da Cooperativa, e um dos cooperados mais atuantes e engajados até seu falecimento em 2011.

Em menos de 1 ano de atuação a Unimed Botucatu já possuía 23 cooperados e iniciava a comercialização dos Planos de Saúde, no início prevendo apenas os serviços prestados – o que hoje chamamos de Planos em Custo-Operacional.

O primeiro contrato deste tipo foi assinado com a CESP. No final de 1973, seguiram-se inúmeros outros, com muitas empresas acreditando no potencial da Unimed Botucatu.

Aliada a grande aceitação do modelo de assistência médica oferecido pela Unimed, a boa administração da Cooperativa contribuiu para seu crescimento ordenado.

Em 1978 a Unimed de Botucatu já fazia parte do Sistema Nacional Unimed. Na década de 80 iniciou a comercialização dos Planos de Saúde Pessoa Jurídica em pré-pagamento. A primeira empresa da cidade a assinar um contrato deste tipo foi a Duratex, cliente até sua extinção recente.

Em 1995 iniciou-se a comercialização dos Planos de Saúde Pessoa Física e em 1997 foi implantado o Pronto-Atendimento, funcionando apenas à noite e finais de semana e feriados. Em 1999 a unidade passou a funcionar 24 horas – com duas estruturas: uma para o dia e outra à noite.

A entrada no século XXI também trouxe importantes empreendimentos, como a Farmácia Unimed de Botucatu, o Departamento de Medicina Preventiva. Trouxe também a sensibilidade para o desenvolvimento de projetos na área social, com a fundação da AMU – Associação da Mulher Unimed de Botucatu – que mantém importantes programas na região – e a certificação com o selo de Responsabilidade Social conferido pela Unimed do Brasil.

O ano de 2011 marcou a implantação do Departamento de Medicina Ocupacional e em 2013 a implantação da Unidade de Reabilitação Física, que atende crianças em condições especiais e o protocolo PediaSuit, para pacientes com distúrbios neurológicos específicos.

Hospital Próprio – Em novembro de 2011 uma Assembleia decidiu pela construção do Hospital Próprio. Em Dezembro de 2013, diretoria e cooperados se reuniram para o lançamento da Pedra Fundamental do Hospital da Unimed de Botucatu.

Em maio de 2014 a Unimed Botucatu assumiu o comando da então Santa Casa de Misericórdia e implementou uma série de mudanças na estrutura física, modernizou os equipamentos, investiu na equipe profissional e vem promovendo melhorias contínuas, que atualizam a unidade.

Em 07 de março de 2020 o novo Hospital foi inaugurado com uma grande confraternização de todo o Sistema Unimed.

O ano foi de enormes desafios trazidos pela Pandemia de Coronavirus. A Unimed Botucatu esteve preparada, criando fluxos seguros para seus pacientes e procurando dar continuidade aos demais tratamentos de saúde de seus clientes.

Agora em agosto de 2021 inaugura uma nova área de atendimento multidisciplinar: o CEAME uma ampliação da reabilitação física, capacitada tecnicamente para cuidados específicos.

O Laboratório de Análises Clínicas junto ao H1 passará por reforma e ampliação, mas continuará atendendo o publico, que tem também a opção de fazer seus exames junto ao Hospital Unidade 2.

São muitas conquistas até aqui e muitos projetos para um futuro próximo. Que venham mais 50 anos!

Fundadores:

Dr. Antonio Delmanto

Dr. Olívio Stersa

Dr. Antonio Carlos Corsi Laperuta

Dr. Alfredo Hélio Ribeiro Padovan

Dr. Celso Cariola

Dr. Elias Chamma

Dr. Adolpho Pardini Filho

Dr. Luiz Álvaro Monteiro

Dr. Jorge Dib Saad

Dr. Benedito O. Amaral Costa

Dr. João Geraldo Ayres Dias

Dr. Marcos Luiz Garita

Dr. Virgínio José Lunardi

Dr. Roberto Sartori

Dr. Jairo Jorge Gabriel

Dr. Luiz Peres

Dr. João Queiroz Reis

Dr. Theophilo Roque De A.Alvarenga

Dr. Amaury Leite de Carvalho e Silva

Dr. Octavio Morales Moreno

Dr. Nagib Sab

Dr. João Saliba

Galeria de presidentes

1971/1972 – Dr. Antônio Delmanto

1972/1974 – Dr. João Queiroz Reis

1974/1978 – Dr. Olívio Stersa

1978/1980 – Dr. José Renato Colognesi

1980/1984 – Dr. Fernando Pimazoni

1984/1988 – Dr. José Wilson Serbino

1988/1992 – Dr. Omar Abujamra Júnior

1992/1996 – Dr. Jadson Fatori

1996/2000 – Dr. Omar Abujamra Júnior

2000/2006 – Dr. Vito Castiglia

2006/2010 – Dr. Omar Abujamra Junior

2010/2014 – Dr. Omar Abujamra Junior

2014/2018 – Dr. Walfrido Jackson Oberg