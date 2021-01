Unidades de Saúde funcionarão como prontos atendimentos para Covid-19 no final de semana

Neste final de semana, quatro unidades de saúde funcionarão das 14 às 22 horas como forma de reforçar a estrutura de atendimento à saúde em Botucatu, principalmente no enfrentamento a pandemia do novo Coronavírus.

Estarão abertas as unidades:

– Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores (Norte)

Rua Dr. Gaspar Ricardo, 181, Vila dos Lavradores

– Cohab 4 (Leste)

Rua José Domingos Corte, 565, Jardim Bandeirantes

– Rubião Júnior (Oeste)

Rua Vicente Pimentel, 35, Rubião Júnior

– Cohab I (Sul)

Rua José Maurício de Oliveira, 345, Cohab I

Devem procurar as unidades pacientes com sintomas leves suspeitos de Covid-19. A ação tem como objetivo desafogar o atendimento no Pronto Socorro Municipal. Pessoas com outras queixas de saúde devem continuar procurando o Pronto Socorro Municipal.

A ampliação de horário para os finais de semana tem validade para os dias 23, 24, e também para o próximo fim de semana, 30 e 31 de janeiro.