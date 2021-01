Unidades de Saúde funcionarão como prontos atendimentos de Covid em Botucatu

Como forma de reforçar ainda mais a estrutura de atendimento à saúde em Botucatu, o Prefeito Mário Pardini e o Secretário Municipal Dr. André Spadaro, anunciaram novas medidas, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 19.

A partir desta quarta-feira, 20, quatro Unidades de Saúde passarão a funcionar como prontos atendimentos durante os fins de semana. As Unidades do Jardim Iolanda, Jardim Cristina, Rubião Júnior e da Cohab 1 abrirão aos sábados e domingos, das 14 às 22 horas, para atender exclusivamente casos suspeitos de Covid-19.

Durante a semana, todas as Unidades vão priorizar o atendimento a esses casos também. Para a composição das equipes que atuarão nas Unidades, a Prefeitura suspendeu as férias de todos os servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde.

“Estamos aumentando ainda mais nossa estrutura de atendimento, com o objetivo de agilizar o diagnóstico dos possíveis casos de Covid-19. Com isso também desafogamos o atendimento dos prontos socorros da Cidade”, afirmou o Prefeito Pardini.

Além da expansão no atendimento, as Unidades de Saúde do Município serão integradas a Central Coronavírus. Com isso, será possível, além da ampliação de coletas para o teste RT-PCR, melhora na capacidade de divulgação dos resultados aos pacientes e de monitoramento das visitas domiciliares.

“As medidas têm validade até o dia 07 de fevereiro, porém todas elas estão sujeitas a avaliação epidemiológica semanal. É muito importante que a população se empenhe nesse combate ao coronavírus, evitando aglomerações, usando máscara e álcool gel sempre que precisarem sair de casa, e mantendo sempre um distanciamento seguro. Isso é o que realmente fará a diferença”, completou André Spadaro.