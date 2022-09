Unesp e Prefeitura farão ação com animais pets em Rubião Júnior nos dias 13 e 14

Unesp e Prefeitura farão ação sobre causa animal de Rubião Júnior nos dias 13 e A disciplina de Planejamento de Saúde Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia/UNESP, em parceria com a Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu, realizará nos dias 13 e 14 de setembro uma ação de saúde pública veterinária.



O evento é voltado para a população de Rubião Júnior e acontecerá na Associação dos Servidores da UNESP – ASU em Rubião Jr, das 09 às 16 horas, oferecendo serviços gratuitos como:



· Vacinação contra a raiva para cães e gatos (300 senhas por dia);

· Cadastro para castração de cães e gatos;

· Colheita de sangue de cães para exames;

· Microchipagem de cães e gatos;

· Informações médico-veterinárias gerais; funcionamento do Canil Municipal; prevenção de acidentes com escorpiões e prevenção da dengue.



Para o atendimento, é necessário apresentação do RG e CPF.



A ação pretende levar informações e serviços direcionados à comunidade sobre cuidados básicos com os animais e a prevenção de algumas doenças importantes.

Compartilhe esta notícia