Turma de Medicina da Unesp realiza doação para combate à COVID-19

Um gesto demonstra o significado da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) na vida de estudantes que passaram pela instituição: a última semana terminou com uma doação da 19ª Turma de Medicina para a instituição de Ensino Superior.

Ao todo, R$ 7.520,00 foram repassados para reforçar o combate à pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19. “O trabalho no GRAACC [Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer] e muito da nossa arrecadação vêm de doadores. Então, doar durante a pandemia foi uma ideia. Vi também na rede social que a 13ª Turma doou tecido para máscaras. Juntei tudo e coloquei a ideia no nosso grupo de WhatsApp”, explica a organizadora da iniciativa, a médica Silvia Wasserstein, representante da 19ª Turma, ao Portal da Unesp.

“Tempo de COVID-19, tempo de reflexão, de cooperação e de muitas saudades… Nós, da XIX Turma da FMB (1986), entendemos bem o que é saudade, o que é cooperação, companheirismo… Sentimos saudades da nossa Faculdade do coração e de nossos amigos… Recebam a doação financeira para esse Enfrentamento à Pandemia COVID-19”, diz a mensagem da 19ª Turma.

O interessado também pode ser um doador e colaborar como pessoa física ou jurídica. Para isso, basta acessar o endereço eletrônico https://prograddb.unesp.br/parceiro/.

Assessoria FMB