Treze pacientes do HC vencem a Covid e voltam para casa nas últimas 24 horas; 9 são de Botucatu

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza suas principais informações referentes à COVID-19 desta sexta-feira, 21 de maio.

Nas últimas 24 horas, treze altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HCFMB. Sete homens de 76, 66, 62, 55, 52, 51 e 22 anos. Seis mulheres de 62, 53, 47, 44, 42 e 38 anos. Desse total 9 pessoas são moradoras de Botucatu, as outras são de Conchas, Bofete e Pardinho.

Nesta sexta-feira, 21, o HCFMB registra a alta de número 400, em 2021, de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19. O serviço também registra no dia de hoje o maior número de altas em um único dia desde o início da pandemia em março de 2020.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.