Três idosos de Botucatu recebem alta após cura de covid no HC

O Hospital das Clínicas atualizou nesta sexta-feira, 31, suas principais informações sobre o coronavírus. Nas últimas 48 horas foram registradas seis altas hospitalares de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19:

Um homem e 2 mulheres moradores de Botucatu, de 72, 34 e 27 anos respectivamente;

Um homem de 50 anos morador de Itatinga;

Uma mulher de 81 anos, moradora de Bernardino de Campos;

Uma mulher de 55 anos, moradora de Conchas.

Óbitos

No dia 29 de julho foi registrado um óbito de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19 no HCFMB. Trata-se de uma mulher de 76 anos, moradora de Botucatu, internada em UTI COVID desde 24 de julho.

O HCFMB contabiliza o total de 53 óbitos por COVID-19, sendo:

20 – Botucatu

5 – Laranjal Paulista

1 – Arandu

3 – São Manuel

5 – Conchas

3 – Itatinga

1 – Itapetininga

1 – Itu

2 – Bofete

2 – Torre de Pedra

3 – Areiópolis

1 – Pardinho

1 – Pirajuí

1 – Pereiras

1- Lençóis Paulista

1 – Taquarituba

1 – Bariri

1 – Mineiros do Tietê

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.