Testes rápidos apontam que população de Botucatu ainda não tem imunidade contra o Coronavírus

Desde o começo desta semana 29 equipes de saúde de Botucatu estão realizando testes rápidos na população para detectar a presença de anticorpos contra o Coronavírus. Profissionais estiveram em vários bairros para o chamado popularmente de imunidade de rebanho.

Nesta sexta-feira, 15, último dia de testagem, o Prefeito Mário Pardini divulgou em entrevista à rádio Criativa FM que os resultados parciais indicam uma baixa imunização. Até quinta-feira, 14, foram realizados 1084 testes e apenas 5 pessoas testaram positivo para Covid-19.

“São pessoas que já tiveram contato com a doença, não desenvolveram sintomas e que já tem anticorpos para a doença. Isso representa 0,3% do número das pessoas testadas. Isso está muito distante ainda de falarmos que a população de Botucatu está chegando na linha de “imunidade de rebanho”, e por isso já podemos flexibilizar mais alguma coisa. Não me parece que seja o momento, em função da quantidade de testes positivos para essa mostra que a gente está fazendo”, declarou Pardini aos apresentadores Anderson França e Júnior Quinteiro.

O resultado parcial indica que muitas pessoas ainda correm risco de se contaminarem com o coronavírus. Com esses dados o comitê que discute as ações de combate à doença em Botucatu poderá tomar decisões de endurecimento ou não do isolamento social na cidade.

Até o final da quinta-feira, 14, Botucatu registrou 131 pessoas testadas positivo para Covid-19, com 5 mortes até o momento.

Coleta dos exames

A coleta dos 1,4 mil testes começou nesta terça, 12. São 29 equipes da Secretaria Municipal de Saúde, compostas cada uma por 3 profissionais, que visitarão residências previamente sorteadas aleatoriamente, sendo que apenas um morador por residência será testado. As faixas etárias e sexo dos cidadãos que serão testados também já foram sorteados em cada setor.

“Esse tipo de teste sorológico nos ajudará a fazer este grande levantamento em nossa Cidade. Nossa expectativa é que até o fim da semana essas 1,4 mil coletas sejam realizadas e a partir do resultado delas, tenhamos uma noção ainda mais completa da incidência do coronavírus em Botucatu”, finaliza André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.