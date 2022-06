Teste do Pezinho deve ser feito entre o 3º e 5º dia de vida do bebê

Coordenadora da Clínica do Bebê, em Botucatu, reforça importância do exame que se tornou referência na triagem neonatal

Foto: Arquivo Acontece Botucatu

Algumas gotas de sangue coletadas do calcanhar do recém-nascido, entre o terceiro e quinto dia de vida, podem dizer muito sobre o futuro da saúde de uma criança. O Teste do Pezinho começou a ser realizado no Brasil em 1976, por iniciativa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Desde então é um Serviço de Referência em Triagem Neonatal em todo Brasil, lembrado sempre no dia 6 de junho.

Em Botucatu, a Clínica do Bebê é uma referência no serviço. Por mês, são realizados em média 40 testes do pezinho. Através deste simples exame podem ser diagnosticadas diferentes “anomalias congênitas”, ou seja, doenças genéticas adquiridas logo na formação e nascimento do bebê.

Tais como a fenilcetonúria, o hipotiroídismo congênito, a hiperplasia supra renal, entre outras que podem comprometer o desenvolvimento físico e intelectual da criança ou até mesmo levá-la a óbito futuramente. Ainda que não apresente sintomas nos primeiros meses e anos de vida. Para se ter ideia, no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas possuem doenças raras. Destas, 75% são descobertas na infância.

“Então quanto antes descoberta a doença, mais rápido inicia-se o tratamento. E maior será a probabilidade de recuperação e acompanhamento para que a criança tenha a melhor qualidade de vida possível”, ressalta a Enfª Michelle Minharro, coordenadora da Clínica do Bebê Botucatu, cuja gestão é feita pela O.S.S Pirangi em parceria com o Poder Público Municipal.

No teste do pezinho as gotas de sangue são colocadas em um papel filtro, o qual é encaminhado ao laboratório. Trata-se de uma coleta rápida, feita no pé do bebê justamente por se tratar de um local com grande circulação de sangue e que oferece menor sensibilidade à dor.

“Muitos pais ainda confundem a impressão plantar, que é aquele carimbo feito da sola do recém-nascido ainda na maternidade, como sendo teste do pezinho. Então precisamos falar sempre para que todo pai e mãe de primeira viagem não deixe de fazer o pré-natal e um exame tão primordial como o teste do pezinho”, complementa a enfermeira.

O teste do pezinho é um serviço gratuito incluso dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e pode ser feito em qualquer unidade de saúde mais próxima da família. A Lei nº 14.154, sancionada em maio de 2021 pelo Governo Federal, prevê a ampliação gradativa do número de doenças raras detectadas pelo teste do pezinho. Passando de seis para até 50 patologias.

Clínica do Bebê Botucatu

Avenida Santana, 353 – Centro

Tel.: (14) 3811-1604

Compartilhe esta notícia