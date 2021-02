TCE investiga suspeitas de ‘fura-filas’ em vacinação em Botucatu e mais 14 cidades da região

No estado, são mais de 100 municípios que têm prazo até a próxima sexta-feira (5) para explicar critérios e métodos de controle da vacinação contra a Covid-19.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo deu prazo de cinco dias úteis para que 106 prefeituras prestem informações sobre as campanhas de imunização municipais contra o novo coronavírus. Quinze dessas cidades são do centro-oeste paulista. (Veja lista abaixo)

O anúncio foi feito no fim da semana passada e o prazo começou a contar a partir de sábado (30). Ou seja, as prefeituras têm até a próxima sexta-feira para esclarecer novos pontos destacados pelo tribunal.

Entre os questionamentos do TCE está um que se refere aos métodos implantados para controlar as pessoas que já foram vacinadas, incluindo o cronograma para aplicação da segunda dose dentro do prazo fixado pelas fabricantes e procedimento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O TCE também cobra quais medidas que serão adotadas em caso de descumprimento das regras de prioridades, informações sobre se a prefeitura está divulgando a relação dos cidadãos vacinados em seu site oficial, contendo nome, ocupação e local de imunização, e explicações de como foi feito o cadastramento dos grupos prioritários.

Denúncias ao MP

Levantamento realizado pela Ouvidoria do Ministério Público de São Paulo mostrou que, até a última terça-feira (26), mais de 100 reclamações sobre casos de “fura-fila” na aplicação de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

Segundo o MP, os relatos vêm sendo analisados e encaminhados às respectivas Promotorias de Justiça visando a responsabilização dos infratores.

Já foram comunicadas sobre casos de “fura-fila” da vacina várias Promotorias de Justiça de todo o estado, sendo cinco delas no centro-oeste paulista: Bauru, Botucatu, Duartina, Lins e Ourinhos.

Cidades da região que devem explicações

Álvaro de Carvalho

Bariri

Bocaina

Borborema

Botucatu

Campos Novos Paulista

Duartina

Fernão

Guarantã

Herculândia

Ipaussu

Jaú

Queiroz

Reginópolis

Sabino

