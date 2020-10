Taxa de recuperados de covid em Botucatu é de 91,4%; letalidade é de 1,87%

Botucatu soma 2503 casos de covid-19 desde o início da quarentena, porém, 2288 pessoas já estão curadas da doença. Esses foram os números apresentados ontem pelo Secretário de Saúde do Município, André Spadaro, em boletim oficial.

Esse número faz uma porcentagem de aproximadamente 91,4 % de casos recuperados em Botucatu. Ou seja, pessoas que já tiveram a doença e se recuperaram.

A taxa de letalidade é de 1,87 %, se baseando em 47 pessoas do município que infelizmente evoluíram a óbito por causa da doença desde o início da pandemia.

Nesta conta ainda temos neste momento 163 pessoas estão em quarentena obrigatória. Há ainda os que estão internados positivos, que são 5 casos.

Os números são seguintes em Botucatu:

-2503 (desde o início)

-47 Óbitos (desde o início)

-11 Pacientes internados positivos ou suspeitos

-2288 recuperados

-163 em quarentena

Hoje são 11 pacientes de Botucatu que estão internados com covid-19 ou suspeitos. Destes, são 10 no Hospital das Clínicas e 1 que está na Unimed. Pacientes em UTI são 5 pessoas no Hospital das Clínicas e nenhum internado na Unimed.