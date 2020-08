Taxa de recuperados de covid em Botucatu é de 73%; letalidade está em 1,91%

Botucatu soma 1463 casos de covid-19 desde o início da quarentena, mas o número de recuperados é de 1072. Foram os números apresentados na terça-feira, dia 11, pelo Secretário de Saúde do Município, André Spadaro, em boletim oficial.

Esse número perfaz uma porcentagem de aproximadamente 73 % de casos recuperados em Botucatu. A taxa de letalidade é de 1,91% e os que estão em recuperação somam 23,9% de todos os casos em Botucatu, segundo o Secretário.

Importante salientar que os casos ativos em Botucatu somam 435 neste momento, ou seja, 0,29% da população do município, estimada em 146 mil. Há ainda os que estão internados.

Os números são seguintes em Botucatu:

-1463 casos (desde o início)

-28 óbitos (desde o início)

-13 pacientes internados positivos

-1072 recuperados

-350 em quarentena

-435 casos ativos

Hoje são 18 pacientes de Botucatu que estão internados com covid-19 ou suspeitos. Destes, são 14 no Hospital das Clínicas e 4 que estão na Unimed. Pacientes em UTI são 6 pessoas no Hospital das Clínicas e nenhum na Unimed.