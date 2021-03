Taxa de ocupação na UTI/Covid do HC de Botucatu cai para 90% com novos leitos

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta quinta-feira, dia 18, suas principais informações referentes à COVID-19.

A partir de hoje o HC conta com mais dez novos leitos de UTI e mais 20 leitos de enfermaria COVID ativos, exclusivos para a assistência e tratamento de pacientes com casos graves da COVID-19.

Estes dez novos leitos complementam os 30 que já estavam em funcionamento no HCFMB. Já os 20 novos leitos de enfermaria completam os 50 já ativos, totalizando assim 40 leitos de UTI COVID e 70 leitos de enfermaria COVID exclusivos para a assistência de pacientes com diagnóstico confirmado do novo coronavírus.

Sendo assim, o cálculo da taxa de ocupação de leitos já está sendo feito com base no número de 40 leitos de UTI COVID. Desta forma a taxa de ocupação na UTI caiu de 120% registrado na quarta-feira, 17, para 90%.

Altas

Nas últimas 24 horas, três altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HCFMB.

Duas mulheres, de 72 e 78 anos, moradoras de Botucatu;

Um homem de 53 anos, morador de Bofete.

Óbitos

Nas últimas 24 horas, quatro óbitos de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registrados no HCFMB.

Um homem e uma mulher, de 81 e 67 anos, moradores de Botucatu;

Um homem de 66 anos, morador de Porangaba

Um homem de 70 anos, morador de Pereiras.

Para saber sobre o total de óbitos por cidade, acesse: https://www.hcfmb.unesp.br/obitos-por-cidade/