Taxa de ocupação de leitos UTI/Covid sobe para 76% no HC de Botucatu

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou neste domingo, 10, suas principais informações referentes à COVID-19 deste.

De acordo com o boletim, a taxa de leitos UTI/Covid no Hospital subiu para 76%, com 23 pessoas internadas. No sábado, 09, era de 73% de ocupação.

O HCFMB voltou nesta semana a operar com o total de 30 leitos de UTI COVID, o que deu uma momentânea margem de segurança. A reabertura destes seis leitos vem para completar os 24 já existentes no HC, totalizando assim 30 leitos de UTI exclusivos para a assistência de casos graves de COVID-19.

Nas últimas 24 horas, um óbito de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19 foi registrado no HCFMB. Um homem de 68 anos entrou para a estatística, como já havia sido divulgado no boletim da Prefeitura ontem.