Taxa de ocupação de leitos UTI/Covid no Hospital das Clínicas sobe para 80%

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta segunda-feira, 03, suas principais informações sobre o novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos UTI/Covid teve mais uma alta, chegando a 80%.

Agora são 24 leitos ocupados, dos 30 disponíveis pela autarquia. Durante o fim de semana a taxa chegou a ficar em 70%. Em enfermaria são 20 pessoas internadas neste momento.

Novos respiradores e possibilidade de aumento de leitos

A Prefeitura de Botucatu conseguiu em julho mais 10 respiradores de UTI para serem utilizados em leitos que tratam de pacientes vítimas da covid-19. Os aparelhos foram conquistados junto ao Governo Paulista.

Os respiradores já estão à disposição, o que falta agora é o Hospital das Clínicas abrir esses novos leitos. Com os aparelhos, as unidades especificas para tratamento da Covid-19 em terapia intensiva poderiam subir de 30 para 40 e desafogar uma situação flerta com o limite da capacidade.

O Acontece Botucatu apurou que nos bastidores há uma divergência entre Prefeitura e HCFMB sobre o assunto, com pressões internas. Nessas discussões a direção do Hospital teria dito que não há estrutura física e financeira para a ampliação. Por outro lado, haveria a sinalização do estado para o custeio do aumento de vagas na UTI/Covid.

Altas

Nas últimas 24 horas, foi registrada uma alta hospitalar de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19. Trata-se de um homem de 40 anos, morador de Botucatu.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.