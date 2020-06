Taxa de ocupação de leitos UTI/Covid no Hospital das Clínicas de Botucatu chega a 63%

A taxa de ocupação de leitos UTI para Covid-19 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu teve um aumento considerável esta semana. Segundo boletim oficial da autarquia, divulgado na tarde desta terça-feira, dia 30, a ocupação hoje está em 63%.

Na segunda-feira, 29, o número chegou a 50% dos leitos ocupados. No sábado, dia 27, eram apenas 10 pacientes internados, fazendo a taxa de 33%. O Hospital das Clínicas tem hoje 30 leitos de UTI para tratar pacientes com o novo coronavírus.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, houve uma piora clínica e também se intensificou o processo de internação de pacientes com Covid-19 ou suspeitos de outras cidades da região. São 19 pessoas internadas no total com confirmação ou suspeita.

Vale lembrar que o próprio Hospital das Clínicas divulgou na última semana que pacientes antes eram atendidos na enfermaria, estavam sendo transferidos para serem melhor assistidos na UTI, já que os leitos estavam ociosos naquela oportunidade.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu passou a contar com um total de 30 leitos exclusivos de UTI para Covid-19 no dia 19 de junho, quando habilitou mais 14 unidades. Veja abaixo os números do HCFMB.

