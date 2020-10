Taxa de ocupação de leitos UTI/Covid no HC de Botucatu está em 76%

A taxa de ocupação de leitos UTI/covid está em 76% no Hospital das Clínicas. Foi o que divulgou a autarquia neste domingo, dia 04, com suas principais informações sobre o coronavírus.

São neste momento 23 leitos ocupados, sendo que o total disponível é de 30 leitos. Nas últimas 24 horas foi registrado óbito de paciente do sexo masculino, 50 anos, de Botucatu, internado desde 17 de setembro de 2020.

No mesmo período não foram registradas altas hospitalares. Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados: