Taxa de ocupação de leitos UTI/Covid chega a 90%, diz Hospital das Clínicas de Botucatu

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou na manhã desta quinta-feira, dia 13, suas principais informações sobre o coronavírus. Mais uma vez a ocupação de leitos é motivo de apreensão.

De acordo com o HCFMB, a taxa de ocupação para UTI/Covid está em 90%. Portanto, neste momento são 27 unidades de terapia intensiva ocupadas por pacientes de Botucatu e toda região da DR6-6.

No início desta semana a taxa estava estabilizada em 66%, mas voltou a subir na quarta-feira, 12, quando atingiu 83%. Na rede particular, a Unimed, apenas um leito (são 10 no total) está ocupado.

Vale lembrar que em maio a Prefeitura firmou um acordo com a Unimed Botucatu para a contratação de 150 diárias de UTI e 150 diárias em enfermaria para pacientes que não possuem convênio. Mas isso só irá ocorrer, caso o HCFMB apresente lotação máxima em seus leitos para Covid-19.

Altas

Nas últimas 24 horas, foi registrada uma alta de um homem de 76 anos, morador de Botucatu, com diagnóstico confirmado de COVID-19.

Óbitos

Não foram registrados óbitos ou altas nas últimas 24 horas.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.