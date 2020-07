Taxa de ocupação de leitos UTI/Covid chega a 84% no Hospital das Clínicas em Botucatu

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta terça-feira, dia 28, suas principais informações sobre o coronavírus. Entre os números, a taxa de ocupação de leitos UTI/Covid preocupa.

Segundo o HC, a taxa atingiu 84%, ou seja, 25 leitos ocupados dos 30 disponíveis para o tratamento do coronavírus. Na enfermaria são 22 leitos ocupados, com 10 pacientes de Botucatu com suspeita ou confirmação de covid-19.

Os leitos do Hospital das Clínicas são ocupados por pacientes de toda a região, não apenas de Botucatu. Nas últimas semanas houve um aumento significativo de internados.

Somente de Botucatu são 11 pacientes de internados, sendo 6 confirmados e 5 suspeitos de convid-19. Em Botucatu, ainda há a taxa de ocupação na Unimed Botucatu zerada.