Taxa de ocupação de leitos UTI para covid-19 no HC de Botucatu é de 50%

Veja números da ocupação em Botucatu

Em boletim divulgado na noite desta sexta-feira, 01, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. André Spadaro, informou sobre a taxa de ocupação de leitos para covid-19 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. No total são 8 leitos de UTI e 100 de enfermaria.

A conta da ocupação atual foi feita incluindo pacientes de toda a região, afinal, o HCFMB é uma autarquia. A porcentagem dos leitos ocupados é a seguinte:

UTI – 50%

Enfermaria – 27%

De Botucatu atualmente três pacientes se encontram em UTI, sendo dois na Unimed e apenas um no HC. O restante dos leitos no HCFMB são ocupados por pacientes de outras cidades que são atendidas na autarquia.

Outra informação importante, a ocupação de leitos para não covid-19 no HCFMB, ou seja, pacientes internados por outras causas. A taxa é a seguinte:

UTI-80%

Enfermaria – 80%

O Hospital Estadual também está apto a receber pacientes com covid-19. A Unidade possui no total 40 leitos de enfermaria e sua taxa de ocupação é de 25%. Não há UTI no HE.

Internados e positivos

Atualmente Botucatu tem 27 pacientes internados com suspeita ou positivos com covid-19. São 18 pessoas internadas no HC e 9 pacientes internados na Unimed.

No total Botucatu tem hoje 73 casos de coronavírus. O número leva em conta pacientes internados, pacientes em isolamento, pessoas que já receberam alta e óbitos.

Veja vídeo divulgado pela Prefeitura