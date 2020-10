Taxa de ocupação de leitos UTI-Covid sobe para 83% no Hospital das Clínicas de Botucatu

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou na manhã desta segunda-feira, dia 05, suas principais informações sobre o coronavírus.

A taxa de ocupação de leitos UTI/Covid voltou a preocupar. Segundo boletim do HCFMB, os números apontam uma porcentagem de 83% neste momento.

Neste momento são 25 pessoas internadas na UTI. Na Unimed, não há pacientes utilizando leitos de UTI.

Nas últimas 24 horas foi registrada uma alta de paciente COVID positivo internado no HCFMB. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, morador de Botucatu, com 46 anos de idade.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.