Taxa de mortalidade por covid em Botucatu é 64% menor do que a média estadual

Botucatu tem 26 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus, fato a ser lamentado profundamente, além de exigir esforços para que a situação seja mais segura. Apesar disso, alguns números podem ser destacados, segundo publicou nesta sexta-feira, dia 31, o Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

Botucatu apresenta uma mortalidade por COVID 64% menor do que a observada no estado de SP e 59% menor em relação ao país. Botucatu também está entro os 11 municípios com a menor mortalidade por COVID-19, considerando as 81 cidades com mais de 100.000 habitantes do estado de SP.

“Temos ainda um caminho longo no enfrentamento do Coronavírus, até que uma vacina eficiente esteja amplamente disponível. Nossa região no interior do estado de São Paulo atravessa uma fase de crescimento significativo de casos, internações e óbitos por COVID-19”, disse o Pardini.

Botucatu também está entre as cidades com menor taxa de letalidade no estado, com 2,10%. A taxa de letalidade é calculada entre o número de óbitos pelos casos confirmados, em Botucatu 1235 na última contagem.

Já a taxa de mortalidade é calculada pelo cenário de óbito por 100 mil habitantes, onde a cidade se destaca por apresentar porcentagem menor se comparada com estado e união.