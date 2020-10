Taxa de mortalidade da Covid-19 em Botucatu segue como uma das menores do estado

Botucatu tem 47 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus, fato a ser lamentado profundamente, além de exigir esforços para que a situação seja mais segura. Apesar disso, alguns números podem ser destacados.

Botucatu se encontra hoje na 8ª posição do estado, com uma média de 32, 8 mortes por 100 mil habitantes. O estudo foi atualizada na última semana pela comissão de estudos epidemiológicos para enfrentamento da Covid-19 da Abramet com base nos dados divulgados pela Fundação Seade que compila todas informações referentes a pandemia do novo coronavírus no estado.

Para se ter uma ideia, essa taxa é de 81,3% no estado de São Paulo. Botucatu também está entre as cidades com menor taxa de letalidade no estado, com 1,84%, sendo 47 mortes em 2543 casos.

A taxa de letalidade é calculada entre o número de óbitos pelos casos confirmados, em Botucatu 1235 na última contagem.

Já a taxa de mortalidade é calculada pelo cenário de óbito por 100 mil habitantes, onde a cidade se destaca por apresentar porcentagem menor se comparada com estado e união.