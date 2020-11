Taxa de leitos UTI/Covid no Hospital das Clínicas de Botucatu está em 50%

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta terça-feira, dia 03, suas principais informações referentes à COVID-19 desta terça-feira, 03 de novembro.

A taxa de leitos UTI/Covid da autarquia apresente neste momento 50% de ocupação. São 15 pessoas internadas, sendo que a capacidade total é de 30 leitos.

Na rede privada apenas um leito está sendo ocupado. São 10 unidades disponíveis na Unimed Botucatu.

ALTAS

Nas últimas 24 horas, não foram registradas altas hospitalares de pacientes COVID positivos internados no HCFMB.

ÓBITOS

No período, foi registrado o óbito de uma paciente COVID positivo do sexo feminino, 71 anos de idade, moradora de Botucatu, internada no HC desde 23/08/2020, conforme divulgado nesta segunda-feira, 02. Com esse registro, Botucatu contabiliza 52 óbitos desde o início da pandemia, com 2681 casos e 2571 curados.

Desde o início da pandemia, o HCFMB contabiliza um total de 94 óbitos por COVID-19, sendo:

40 – Botucatu

9 – São Manuel

7 – Conchas

1 – Bauru

5 – Laranjal Paulista

1 – Arandu

5 – Itatinga

1 – Itapetininga

2 – Itu

2 – Bofete

2 – Torre de Pedra

4 – Areiópolis

1 – Pardinho

1 – Pirajuí

1 – Pereiras

1- Lençóis Paulista

1 – Taquarituba

1 – Bariri

1 – Mineiros do Tietê

2 – Pratânia

1 – Porangaba

1 – São Paulo

1- Penápolis

1 – Piraju

1 – Guareí

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia: