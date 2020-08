Surto de Covid-19 é registrado em residência terapêutica do Hospital Cantídio em Botucatu

Um funcionário e oito moradores de residência terapêutica do Cantídio em Botucatu testaram positivo para a covid-19. A informação foi dada na noite desta segunda-feira, 10, pelo Secretário de Saúde, André Spadaro, durante boletim coronavírus.

Foi realizada uma testagem na última semana entre moradores e funcionários, com os resultados disponibilizados hoje. Todos se encontram sem sintomas no momento e estão sob monitoramento.

No mês de junho também foi registrado um surto em residência terapêutica do Cantídio. Hoje foi registrado um óbito de uma idosa, que estava internada no HCFMB, sendo que a mesma era moradora de uma residência terapêutica Municipal.

Lembrando também que na semana passada três moradores de Residência Terapêutica de Botucatu foram diagnosticados com covid. Eles estão em quarentena e apresentam sintomas leves.

Veja as informações em vídeo no Boletim Coronavírus