SP começa a vacinar idosos com 75 e 76 anos no dia 15 de março

Novas faixas etárias de imunização contra o coronavírus são confirmadas pelo Governo do Estado e reúnem cerca de 420 mil pessoas

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (8) que a campanha de vacinação contra o coronavírus será ampliada para abranger idosos com 75 e 76 anos de idade. A partir do próximo dia 15, cerca de 420 mil pessoas nestas duas faixas etárias poderão receber a primeira dose em todos os 645 municípios do estado.

“Eu sei que esta é uma grande notícia para as pessoas que têm essa faixa etária de 75 e 76 anos. E é uma grande notícia também para seus filhos, irmãos, netos, todas as pessoas que têm compaixão e amor à vida”, afirmou o Governador.

“Aproveito para pedir que evitem a concentração na manhã do dia 15 para que não tenhamos filas e o desconforto na vacinação nos drive-thrus, seja na capital ou em outras localidades. A vacinação seguirá normalmente das 8h às 17h”, acrescentou Doria.

A imunização em São Paulo começou no dia 17 de janeiro. Até as 12h50 desta segunda, 2.450.584 pessoas já haviam recebido a primeira dose, e outras 845.821 completaram o ciclo vacinal com a segunda dose, totalizando 3.296.405 vacinações em todo o estado.

Os públicos vacinados até o momento são profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, além de idosos em geral com idade a partir de 77 anos.

Vacina Já

O pré-cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) economiza 90% no tempo de atendimento para imunização. O formulário eletrônico leva cerca de um minuto para ser preenchido. Já nos postos de vacinação, em média, a coleta de informações leva cerca de dez minutos.

A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber a vacina, mas utilizá-la contribui para melhorar a dinâmica dos serviços de saúde e o atendimento à população.

O pré-cadastro pode ser feito por familiares de idosos ou de qualquer pessoa que integra os públicos previstos na campanha de vacinação.

Vacinômetro

Os números da vacinação no estado podem ser consultados no Portal do Governo de São Paulo, no link vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/. O Vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina, inclusive com dados individualizados de cada cidade. A ferramenta também mostra o quantitativo de doses enviadas aos municípios.