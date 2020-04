Sobe para 9 o número de infectados pelo coronavírus internados em Botucatu

O Hospital das Clínicas e Prefeitura divulgaram na manhã desta sexta-feira, 03, números atualizados sobre os pacientes internados com coronavírus em Botucatu.

Estão internadas no HC 7 pessoas que foram testados positivas para covid-19, porém, duas delas não são de Botucatu, vieram de outras cidades da região. Já no hospital da Unimed, dois pacientes internados também foram diagnosticados com Covid-19.

Os números atualizados no município são os seguintes:

13 pacientes internados no HCFMB com suspeita de COVID-19, que aguardam o resultado dos exames, sendo uma em UTI e 12 em enfermarias;

07 casos positivos de COVID-19 internados no HCFMB, sendo 2 em UTI e 5 em enfermarias. 5 desses são Botucatuenses;

02 casos positivos de COVID-19 internados no Hospital da Unimed de Botucatu.

Confira o boletim divulgado nesta manhã pela prefeitura: