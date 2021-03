Sete pacientes vencem a Covid e recebem alta do HC; duas mulheres são de Botucatu

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza suas principais informações referentes à COVID-19 desta terça-feira, 30 de março de 2021.

Altas

Nas últimas 24 horas, sete altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HCFMB.

– Cinco homens, de 47, 54, 71, 71 e 76 anos, de cidades da região;

– Duas mulheres, de 56 e 74 anos, ambas moradoras de Botucatu.

Desde o dia 24 de março o HC passou a informar apenas os dados gerais de altas e óbitos diários, além da taxa diária de ocupação da UTI COVID.

Reiteramos que, por atendermos a DRS VI Bauru, que abrange 68 cidades da região, cabe aos próprios municípios a divulgação local dos óbitos, a exemplo do que é feito diariamente pela Secretaria Municipal Saúde de Botucatu.

O trâmite interno de abastecimento dos números no banco de dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e das informações do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HCFMB aos municípios atendidos pelo HCFMB continuam normalmente.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.