Serviço de Radioterapia do HCFMB terá novo acelerador linear

Convênio permitirá a compra de um equipamento de última geração; investimento beneficia pacientes oncológicos

O Ministério da Saúde celebrou um novo convênio com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). O repasse, no valor de dois milhões e duzentos mil dólares, que equivale a cerca de 12 milhões de reais, será destinado à expansão e inovação da assistência do Serviço de Radioterapia do HCFMB, com a aquisição de um novo acelerador linear.

O equipamento é usado para emitir a radiação utilizada em diversos tratamentos para o câncer, de acordo com a necessidade de cada paciente. O novo acelerador linear garantirá muito mais segurança no tratamento, e sua tecnologia de última geração permitirá a realização de procedimentos de radioterapia com altíssima precisão.

Segundo o Coordenador do Serviço de Radioterapia do HCFMB, Dr. Batista Oliveira Junior, o principal objetivo do Serviço era oferecer aos pacientes oncológicos uma linha completa de cuidados no tratamento contra o câncer, e agora, isso será possível. “Este avanço do Serviço foi muito planejado por nós. Garantir o tratamento completo do paciente de forma digna, adequada, em que ele não precise ser encaminhado a outro serviço sempre foram nossos ideais”, afirma.

Atualmente, o Serviço atende cerca de 700 pacientes por ano. Com o novo equipamento, a previsão de atendimento será de mil pacientes por ano, além da diminuição da fila de espera. Como os aceleradores lineares são equipamentos de altíssima complexidade tecnológica e não podem ser instalados sem os devidos cuidados com a proteção radiológica, o HCFMB já iniciou a preparação de um espaço físico com todas as características específicas necessárias. A previsão do processo de licitação repasse e compra e entrega do equipamento fica em torno de 12 meses.

“Este convênio demonstra todo o nosso compromisso para que o Complexo HC mantenha sua excelência assistencial. A ampliação do atendimento promove e aprimora nossa assistência aos pacientes da região que o HC atende. Agradeço ao Ministério da Saúde pelo reconhecimento do nosso trabalho e a importância do Serviço de Radioterapia do HCFMB via SUS em nossa região”, finalizou o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi.

Assessoria HCFMB

