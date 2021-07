Serviço de Odontologia Hospitalar do HCFMB: mais de 30 mil atendimentos em menos de três anos

Desde que a atual coordenação do Serviço de Odontologia Hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) assumiu a área, em setembro de 2018, foram registrados importantes avanços nas diferentes vertentes de atuação do setor.

A área tem o objetivo de oferecer um atendimento de excelência aos pacientes com doenças sistêmicas, além de pacientes com maiores comorbidades, em rotina ambulatorial, internados nas enfermarias ou nas unidades de terapia intensiva, atuando na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de alterações bucais e prevenindo complicações. O cirurgião dentista contribui no controle da saúde bucal, visando a manutenção da saúde sistêmica dos pacientes.

Plantão Odontológico

Em novembro de 2018, o Serviço viabilizou a implantação do Plantão Odontológico à distância. Segundo o Coordenador do Setor, Dr. José Eduardo Ary, “a escala ocorre todos os dias à noite e aos finais de semana”. O atendimento é feito em eventuais urgências com pacientes internados no HC, do Pronto Socorro Referenciado (PSR), Pronto Socorro Adulto (PSA) e Pronto Socorro Infantil (PSI), e o Núcleo Interno de Regulação (NIR) do HCFMB é acionado e comunica ao dentista plantonista para o atendimento.

Os casos mais comuns atendidos nos plantões são traumas de face e dentais, hemorragias, abscesso e dores agudas. De maneira geral, os atendimentos são realizados em parceria com profissionais de saúde da área médica visando contemplar o cuidado em todas as suas dimensões.

Equipamentos e Expansão

O ano de 2019 foi significativo para o Serviço, principalmente em relação ao número de atendimentos. Foram aproximadamente 19 mil no período. Além disso, foi colocado um equipamento Odontológico portátil, para ser usado no centro cirúrgico do HC, para tratamento odontológico clínico e cirúrgico em pacientes com necessidades especiais e nos casos em que não é possível atuação no consultório do Serviço, realizando este procedimento sob efeito de anestesia geral.

Ainda em 2019, o Serviço consolidou o cadastramento de todos os instrumentos cirúrgicos, clínicos e materiais odontológicos com seus respectivos códigos no sistema MV, facilitando assim as possíveis licitações.

Em abril de 2019, o Serviço de Odontologia Hospitalar expandiu sua atuação com a montagem e inauguração do Consultório no Hospital Estadual Botucatu (HEBo), oferecendo atendimento aos pacientes oncológicos e demais usuários da Unidade.

Especialização

O Serviço de Odontologia Hospitalar participa, desde 2020, dos Cursos de Especialização na área da Saúde, reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (CEE/SEE/SP) e oferecidos pelo HCFMB.

No ano passado, o Serviço foi utilizado como palco de ensino de três profissionais, sendo dois vinculados a Especialização Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente e um do Programa de Especialização Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso.

Futuro

Para o coordenador do Serviço, Dr. José Eduardo Ary, os desafios não param e a meta é contribuir diariamente para “aumentar a qualidade da inter-relação com as equipes que atuam nos ambulatórios e demais áreas do hospital, com criação de novos protocolos, e incentivar a melhoria de atendimento”.

Sobre o Serviço de Odontologia Hospitalar do HCFMB

Criado em maio de 1997, como Gabinete Odontológico, hoje Serviço de Odontologia Hospitalar, conta hoje com duas salas de atendimento, oferecendo melhores condições aos profissionais e aos pacientes.

O Serviço oferece tratamentos odontológicos para pacientes atendidos no Complexo HC, contando com uma equipe composta pelos dentistas Fernando Augusto De Luca, Ricardo Leão Castilho, Helderjan de Souza Mendes e Eliana Maria Minicucci e as auxiliares odontológicas Arianne Fernanda Ferrari, Verônica Francielle A. Morales e Gisele de Almeida N. Chiarelli.

O HCFMB é um dos três hospitais do SUS no interior do Estado de São Paulo que possui o Serviço de Odontologia Hospitalar. O Hospital Estadual de Bauru e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto são as duas outras unidades que possuem um Serviço de Odontologia Hospitalar do SUS.