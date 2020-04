Segunda etapa da vacinação contra a gripe começa nesta quinta-feira, 16

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa nesta quinta-feira, 16. A partir de agora, passam a receber a dose da vacina profissionais das forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros, e profissional de transporte coletivo (motoristas e cobradores).

As pessoas que pertencem a este novo grupo, além de idosos e profissionais de saúde que ainda não se vacinaram, devem procurar uma das 20 unidades de saúde, além do Espaço Saúde, levando consigo a carteira de vacinação, documento com foto e o comprovante de atividade profissional ou tratamento da doença. As unidades de vacinação estarão abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A Sala de Vacina Noturna, que funciona no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores das 18 às 22 horas, também estará imunizando esses grupos prioritários contra a gripe.

A vacinação ocorrerá em local arejado e a população deve respeitar a orientação de manter a distância de 2 metros em caso de filas, para evitar aglomerações.

Na primeira etapa, quando foram imunizados idosos e profissionais de saúde, Botucatu superou a meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde para idosos (100%) e atingiu 86,78% para trabalhadores de saúde, muito próximo da meta. O objetivo é que a meta de 90% seja superada na segunda etapa.

A terceira e última etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza está prevista para iniciar em 09 de maio, quando serão vacinados professores das escolas públicas e privadas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.