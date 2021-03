Segunda dose da Coronavac para idosos com 90 anos ou mais será aplicada hoje em Botucatu

Idosos com 90 anos de idade ou mais, que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, poderão tomar a segunda dose nesta quinta-feira, dia 04. Todas as Unidades de Saúde do Município receberão os idosos para a imunização das 8 às 17 horas.

Importante dizer esse será o único público atendido hoje, segundo a Prefeitura. Os interessados deverão apresentar um documento oficial com foto, o CPF, e a carteirinha que comprove a primeira dose.

O público entre 77 e 79 anos deverá esperar, pois o estado mandou doses insuficientes e as vacinas acabaram nas primeiras horas de quarta-feira, 03. Um novo lote deverá chegar nesta sexta-feira, 05.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

Veja também