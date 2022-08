Secretário Executivo da Saúde do Estado discute em Botucatu velhos problemas na saúde do município

Foto divulgada pelo Prefeito Mário Pardini no Facebook

O Secretário Executivo da Saúde do Estado de São Paulo, Eduardo Ribeiro, esteve em Botucatu neste sábado, dia 13. A informação não foi divulgada pela Prefeitura, mas sim pelas redes sociais do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini.

Uma reunião foi realizada no gabinete de Pardini. Não houve divulgação do encontro, mas pela foto publicada em rede social, participaram também o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Felício; José Carlos Trindade, Chefe de Gabinete da Superintendência do HCFMB e André Balbi, Superintendente do HCFMB.

Pardini citou em sua postagem os assuntos debatidos, como melhoria da assistência, abertura de leitos, redução de fila das cirurgias eletivas e humanização do atendimento aos pacientes de Botucatu e região. Estes já são velhos problemas encontrados na saúde do município.

“Gratidão ao Dr. Eduardo que em pleno sábado esteve em nossa cidade cuidando pessoalmente das demandas de nosso Hospital”, disse Pardini.

Vale lembrar que em maio deste ano o HCFMB começou a receber uma verba de R$ 38 milhões para melhoria da estrutura e atendimento.

