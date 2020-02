Secretaria do Estado da Saúde destina R$ 12 milhões para investimentos no Parque Tecnológico do HCFMB

Equipamentos já foram comprados e a maioria já está em funcionamento nas áreas assistenciais do Hospital

No final de 2019, a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo (SES) liberou R$ 12 milhões para Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). O valor, já recebido, foi utilizado para a compra de diversos equipamentos para o Parque Tecnológico do HC, e tem o objetivo de aperfeiçoar a assistência aos pacientes, ampliando o campo de abrangência dos tratamentos e procedimentos realizados no Hospital.

A aquisição dá continuidade ao trabalho de atualização do Parque Tecnológico da gestão atual do Hospital, junto ao Núcleo de Engenharia Clínica (NEC). Além da compra de novos equipamentos importantes para a Assistência do HC, como uma nova ressonância magnética, uma autoclave, um eletro encefalograma, 11 ultrassons e diversos oxímetros (dispositivos que medem indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue de um paciente), cerca de R$ 1,5 milhão foram destinados à reposição de material cirúrgico, como novos bisturis, focos e aspiradores cirúrgicos, aparelhos de compressão venosa, mesa cirúrgica, entre outros.

Para o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, o reconhecimento da Secretaria do Estado da Saúde reforça o compromisso da gestão em trabalhar sempre para melhorar o atendimento ao paciente. “A atualização do nosso Parque Tecnológico é uma ação que beneficia diretamente os nossos pacientes. A maioria dos equipamentos já foi instalada nas áreas e nossa assistência será cada vez mais aprimorada”, diz.

Programa de Controle de Danos

A aquisição de novos aparelhos reflete em uma preocupação antiga do HCFMB, que é o controle de danos não previstos. Este controle será aperfeiçoado em 2020, para que o uso dos equipamentos seja feito de forma consciente, evitando acidentes, mau uso e desperdício no custo com manutenção de equipamentos específicos.