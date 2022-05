Secretaria de Saúde inclui novos grupos para vacinação contra Influenza em Botucatu

Doses estão sendo aplicadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, em todas as unidades de saúde da cidade, e das 18h às 21h, na Sala de Vacinação Noturna

Já estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde de Botucatu as doses da vacinação contra gripe (H1N1) para novos grupos: caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros (urbano e de longa distância), forças de segurança e salvamento, forças armadas, portuários, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.

Além desse público, as unidades de saúde continuam imunizando idosos, profissionais da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, professores, pessoas portadoras de deficiências e morbidades.



As vacinas estão disponíveis nas 21 Unidades de Saúde de Botucatu, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas e também na Sala de Vacinação Noturna, no Centro de Saúde Escola (Vila dos Lavradores), das 18h às 21 horas. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 90% do público alvo da Campanha Nacional de Imunização contra Influenza.

Orientações:

A vacinação deve ser adiada para qualquer pessoa que esteja com sintomas gripais ou que tenha contraído Covid-19 nas últimas 4 semanas.

A vacina também é contra indicada para crianças menores de 6 meses; pessoas que tenha reação alérgica grave à dose anterior ou a algum componente da vacina; infecção pelo HIV em indivíduos em vigência de imunossupressão grave e crianças menores de 5 anos de idade com imunodepressão grave.



Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100

