Secretaria de Saúde divulga calendário para vacinação contra gripe em Botucatu

Vacina contra a influenza deverá respeitar o intervalo mínimo de 15 dias entre a da Covid-19. A meta é vacinar cerca de 60 mil botucatuenses

Já teve início a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza. A campanha, que vai até o dia 03 de junho, tem como objetivo reduzir as complicações e a mortalidade decorrentes da infecção pelo vírus da influenza. Durante o período de vacinação, todas as Unidades de Saúde do Município funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A meta é vacinar 90% dos seguintes grupos: crianças, gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, professores e trabalhadores da saúde, pessoas portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas portadoras de deficiência permanente, profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Confira as datas de vacinação para cada grupo:

– A partir de 27 de março: Idosos acima dos 80 anos e profissionais de saúde;

– 4 de abril: Idosos acima de 60 anos;

– 2 de maio: Crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade; gestantes e puérperas;

– 9 de maio: Indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades;

– 16 de maio: forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.

O imunizante é contraindicado para pessoas com histórico de reação alérgica grave em doses anteriores, pessoas alérgicas à proteína do ovo ou demais componentes da vacina.

A campanha de vacinação contra a influenza será junto às ações de vacinação contra a COVID-19. Por isso, é importante que quem ainda não foi imunizado contra o coronavírus, seja vacinado antes de receber a dose da vacina contra a gripe. Nessas situações, será agendada a vacina contra a influenza, respeitando o intervalo mínimo de 15 dias entre as duas vacinas.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone (14) (14) 3811-1105

Compartilhe esta notícia