Se houver redução de casos, Botucatu terá insumos de UTI por mais de um mês, afirmam Secretário e Prefeito

A situação dos insumos e oxigênio para os leitos de UTI em Botucatu foram assuntos discutidos durante a coletiva de imprensa na Prefeitura de Botucatu na noite desta terça-feira, 30.

Respondendo a uma pergunta do Acontece Botucatu sobre o estoque desses equipamentos e insumos para UTI, a resposta foi de que a cidade terá estoque para mais de um mês se houver uma tendência de queda.

“Não tem previsão em curto prazo para falta desses insumos. Temos uma situação de segurança, se houver comparação com outros municípios. Calculo um tempo de um mês e um mês e meio. Portanto, uma certa segurança nesse atual cenário”.

Porém, o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, fez um alerta. Se houver uma piora nos índices após a Páscoa, igual foi registrado no fim do ano, esses estoques podem acabar em um curto período.

“Se a gente mantiver o padrão e reduzir o número de novos casos, teremos essa segurança tanto de sedativo para intubação, como cilindros de oxigênio. Se tivermos queda ou essa tendência de queda, por menor que seja, vamos manter por mais de um mês o estoque. Agora, se nessa Páscoa tivermos a mesma dinâmica do final do ano, com encontros familiares, mesmo que pequenos, mesmo o encontro inocente na troca de ovos de Páscoa, isso que nos preocupa para esse final de semana. Se tiver essa dinâmica do fim do ano, vamos ter um período muito reduzido e curto desse estoque e manutenção dos insumos que você acabou de mencionar”, colocou Pardini.

A situação se tornou dramática em cidades da região, como Lençóis Paulista. No último domingo, 28, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu destinou kits de intubação para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, de Lençóis Paulista.

Segundo foi apresentado durante a coletiva, Botucatu teve na última semana uma redução de 6% em novos casos. De acordo com a Prefeitura, esse número já é resultado do primeiro final de semana de Lockdow em Botucatu.

Veja também