Caso suspeito de Coronavírus é notificado em Botucatu

A Secretaria Municipal de Saúde notificou um caso suspeito da doença Covid-19, causada pelo novo Coronavírus. A paciente é uma mulher de 38 anos, residente de Botucatu, e que apresentou sintomas respiratórios comuns da doença, após retornar de uma viagem à região norte da Itália.

A mesma recebeu atendimento em um serviço de emergência na rede privada de Saúde do Município e teve seus exames colhidos e encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que confirmará ou não o diagnóstico.

Não houve necessidade de internação, já que o quadro de saúde da paciente não apresenta gravidade. Por isso, a mesma permanecerá em isolamento domiciliar e será submetida a monitoramento e reavaliação médica periódica.

Os sintomas da doença são tosse seca, febre e dificuldade para respirar. No aparecimento de quaisquer desses sintomas, o paciente que viajou nos últimos 14 dias para países com transmissão local da doença, deve procurar o atendimento básico de saúde. A relação de países com transmissão local está disponível no site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br/coronavirus).

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que se trata de um caso suspeito e isolado. Todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde estão sendo seguidos.