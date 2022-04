Saúde fará ação especial de vacinação contra influenza, sarampo e Covid-19 no próximo sábado, 30

Todas as unidades de saúde estarão abertas para a imunização das 8 às 17 horas

No próximo sábado, 30, a Secretaria Municipal de Saúde realizará mais um “Dia D” de mobilização Nacional para vacinação contra a Influenza e Sarampo, além de dar continuidade à imunização contra a Covid-19.

Neste dia todas as Unidades de Saúde de Botucatu estarão abertas entre 8 e 17 horas.

Cada vacina terá um público específico e poderá ser administrada simultaneamente, caso o paciente se encaixe nas faixas etárias da campanha.

A Secretaria de Saúde orienta que caso a pessoa tenha contraído Covid-19 há menos de 4 semanas, adie a imunização para as três vacinas.

Confira informações sobre cada vacina:

INFLUENZA

Além dos idosos, com 60 anos e mais, e profissionais da saúde, deverão comparecer para vacinação contra a Influenza todas as crianças com idade entre 6 meses a até 4 anos 11 meses e 29 dias.

As gestantes e as puérperas receberão a vacina a partir de segunda-feira, 02 de maio.

SARAMPO

Nesta campanha o objetivo é imunizar as crianças de 6 meses a até 4 anos 11 meses e 29 dias e atualizar a situação vacinal dos trabalhadores da saúde contra o sarampo.

Em Botucatu a meta é vacinar 90% da população alvo da campanha.

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade.

Recomendações sobre a vacina contra o Sarampo

Por precaução, a administração da vacina tríplice viral deve ser adiada caso a pessoa tenha tido febre. A vacina também é contraindicada para menores de 6 meses, reação alérgica a doses anteriores; infecção por HIV; crianças menores de 5 anos de idade com imunodepressão grave; e trabalhadoras da saúde gestantes.

CORONAVÍRUS

As unidades de saúde estarão imunizando com a quarta dose contra a Covid-19 idosos com 60 anos mais, profissionais da saúde de 18 anos e mais; e com a primeira e segunda doses crianças de 5 a 11 anos.

